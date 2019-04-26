الإسماعيلى يعلن تشكيل الجهاز المعاون بعد استقالة أحمد قناوى ومحمد أبو جريشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، عقب استقالة أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة.
ويضم الجهاز المعاون الجديد محمود جابر مدرب عام، عطية صابر مدرب مساعد، صبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى.
وتقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة باستقالتهما عقب مباراة الهزيمة الثقيلة أمام وادى دجلة بثلاثية نظيفة أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية باعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.
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