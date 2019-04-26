شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد طلب تأجيل لقاء الإنتاج ويطبع 30 ألف تذكرة للقاء النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تواصله مع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لتأجيل مباراة الأبيض والإنتاج الحربى، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد بتروسبورت، مشددًا على اهتمامهما بتأجيل المباراة، قائلاً: "كان هذا فى حديث بيني وبينهم اليوم، والأمر الآن فى يد اتحاد الكرة".

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يرغب الزمالك فى تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى، خاصة أنها تأتى قبل أيام من مباراة العودة أمام النجم الساحلى، فى دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التي ستقام يوم 5 من مايو المقبل، بالملعب الأولمبى بسوسة.

فيما كشف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور إنه قام بطباعة 30 ألف تذكرة لمواجهة النجم الساحلي، المقرر لها بعد غد الأحد، التي ستقام علي استاد برج العرب، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، لطرح تلك التذاكر بداية من اليوم الجمعة أمام الجمهور عبر منفذ بالنادي بجانب طرحها غدا السبت في منفذين بالإسكندرية بعدما كان القرار السابق طباعة 10 آلاف دعوة فقط من أجل توزعيهم علي أعضاء الجمعية العمومية.