شكرا لقرائتكم خبر عن "إشادة وغضب".. كيف يرى جمهور الأهلى الفوز على المصرى وحلم تتويج بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب نهاية المباراة بين الأهلى والمصرى والتى انتهت لصالح المارد الأحمر بثنائية نظيفة، التى جمعتهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل بالجولة الـ19 للدورى، أدلت جماهير الأهلى برؤيتها للمباراة وحول أيضا حلم التتويج بمسابقة الدورى العام الموسم الحالى.

غردت جماهير كرة القدم المصرية عبر هاشتاج "الأهلى والمصرى" والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر، قال محمد النجار:"فى فرق بين لاعيبه بيقابلها سوء حظ ولاعيبه كأنها أول مره تلعب كوره رغم الفوز بس أنا حاسس إن اللاعيبه بالجهاز الفنى محتاجين يتعلموا كوره من جديد"، وأضاف محمد طارق:"إيه كمية الفرص اللي الأهلي بيضيعها دي !!يعني لو احنا مش كسبانين كان الوضع هيبقي ايه".









من جانب آخر ، يرى أحمد سمير أن المدير الفنى للنادى الأهلى كان موقفا فى مباراة اليوم، غرد قائلاً:" علشان نبقى مُنصفين لاسارتى بيعمل لمسات وخطط ومجهود وشغل واضح جداً مينكرهوش أى متابع للأهلي ، لولا الإجهاد وسوء التوفيق ورعونة المهاجمين فى إهدار الفرص لكُنّا فى موقف أفضل من الموقف الحالي فى أفريقيا وفى الدوري "، وفى نفس الإطار قال رمضان :" شكراً رجالة الاهلي ان شاء الله الدوري في الجزيرة".









ويرى معتز مظهر قائلاً:" من وجهة نظرى إن لاسارتى أدار الماتش تكتيكيا كويس جدا .. واضح تطور اللعب على المرتدة اللى تناسب طريقة لعب ايهاب جلال .. أخذ عليه ابقاءه على اجاى . وعدم الدفع بناصر فى آخر الشوط الثانى بدل صالح اللى بذل مجهود كبير ..الحمد لله على المكسب".

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