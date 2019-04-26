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ريمونتادا علي فرج تطيح بطارق مؤمن من نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا إلى الدور النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، وذلك عقب تغلبه على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا في مباراة نصف النهائي التي جمعت الثنائي المصري.

 

وعاد فرج بعد تأخره بشوطين نظيفين ليفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة 84  استغرقت دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11, 2-11, 11-5, 11-9, 12-10

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ويواجه علي فرج مواطنه كريم عبد الجواد في الدور النهائي من البطولة .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

 

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

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