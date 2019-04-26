ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، محاضرة، بنادي سموحه الرياضي بالإسكندرية ؛ تناول خلالها أسرار المصريين القدماء والأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين.
وتناول حواس، خلال محاضرته، المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون و مؤامرة الحريم؛ مشيرا إلى آخر اكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث
وأكد حواس، في محاضرته، أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح لعنة الفراعنة حيث أوضح سر وفاة مكتشفي المقابر الفرعونية وارتباطها بـ ( لعنة الفراعنة)، مرجعا ذلك بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد به المومياء، وبالتالي تهاجمهم
وأكد ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، مشيرا إلى أن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث، موضحا أنه تم اكتشاف مايقرب من 30 %حتى الآن من الآثار المصرية.
ومازح "حواس" الجميع وقال إن "هناك بردية تقول إن الفراعنة كانوا أهلاوية".
وأهدى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب درع النادي لحواس تقديرا لجهوده.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يهدي "حواس" درع نادي سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.