مرتضى منصور: مباراة "الإنتاج" لن تذاع.. و30 ألف متفرج في لقاء النجم الساحلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم إذاعة مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها 1 مايو القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لن يذيع اللقاء إلا إذا تم الحصول على المستحقات المالية

المتأخرة من قبل الشركة الراعية. وواصل: "منحنا أكثر من مهلة للشركة الراعية لكن لم نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة حتى الآن والأمر انتهى بالنسبة لنا ولن نذيع أيلقاء إلا في حال الحصول على كل مستحقاتنا".

وأضاف "تم زيادة أعداد الجماهير في مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية إلى 30 ألف متفرج".

واختتم "هذه آخر تجربة للجماهير ولابد من التشجيع المثالي وعدم الخروج عن النص بأي حال من الأحوال".