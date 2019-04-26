أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم إذاعة مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها 1 مايو القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لن يذيع اللقاء إلا إذا تم الحصول على المستحقات الماليةالمتأخرة من قبل الشركة الراعية. وواصل: "منحنا أكثر من مهلة للشركة الراعية لكن لم نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة حتى الآن والأمر انتهى بالنسبة لنا ولن نذيع أي
وأضاف "تم زيادة أعداد الجماهير في مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية إلى 30 ألف متفرج".
واختتم "هذه آخر تجربة للجماهير ولابد من التشجيع المثالي وعدم الخروج عن النص بأي حال من الأحوال".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: مباراة "الإنتاج" لن تذاع.. و30 ألف متفرج في لقاء النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.