مرتضى منصور: توقيع غرامات على ثنائي الزمالك بعد التعدي على أحد المصورين

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبات مالية على الثنائي محمود جنش ومحمد عبدالغني، لاعبي الفريق بسبب ما بدر منهما في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري والتعدي على أحد المصورين. أحد المصورين. وتابع مرتضى في تصريحات تليفزيونية "تم توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على جنش ومحمد عبد الغني". وتابع "طبيب الفريق تم خصم منه شهرين بسبب ما حدث بجانب إحالة اثنين من العمال إلى التحقيق". وواصل "على الرغم من أخطاء المصور وما بدر منه أكثر من مرة لكن الزمالك نادي مبادىء وقيم ولم نتهاون في معاقبة أي مخطىء من الزمالك".

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