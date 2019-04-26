مرتضى منصور يطالب بتأجيل لقاء الإنتاج الحربي

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء الإنتاج الحربي المقرر أول مايو لارتباط فريق الكرة بلقاء مع النجم الساحلي التونسي في لقاء فريق الكرة بلقاء مع النجم الساحلي التونسي في لقاءالعودة المقرر بتونس يوم 5 مايو. وأجرى رئيس الزمالك اتصالات مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لاتخاذ قرار التأجيل.

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