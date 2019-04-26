سعفان الصغير مستمر مع الإسماعيلي

قرر مجلس إداراة الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان إستمرار سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الإجتماع الذي عقد قبل قليل، عقب الهزيمة من وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في قليل، عقب الهزيمة من وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في الدوري المصري ويبقى سعفان بناءً على مايقدمة من أداء جيد مع الفريق وحراس الفريق الأول، وأشاد الجميع بدوه الإيجابي. وضم الجهاز الجديد كلًا من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبري المنياوي مديرًا للكرة .

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