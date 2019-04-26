رسميًا.. الإسماعيلي يعلن عن الجهاز المعاون الجديد

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة. ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرًا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى. صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرًا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى. يذكر أن الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة قد تقدما بإستقالتهما عقب مباراة وادي دجلة ، وعقد بعدها مجلس مجلس إدارة النادى إجتماع وتمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

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