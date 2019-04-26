رياضة | هل يلحق أحمد حجازي بأمم إفريقيا بعد إصابته؟.. المنتخب يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يلحق أحمد حجازي بأمم إفريقيا بعد إصابته؟.. المنتخب يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه تم التواصل مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي وذلك من أجل الإطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية.

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وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها لهيطة أكد أن محمد أبو العلا طبيب الفراعنة متواجد في إنجلترا من أجل الإطمئنان على حالة اللاعب والوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به وقام بتقديم تقرير أن إصابة اللاعب بسيطة وسيتواجد مع الفراعنة بشكل طبيعي.

وكانت إدارة وست بروميتش قد أبدت تفاؤل كبير من لحاق اللاعب بباقي الإستحقاقات المقبلة في ظل سعيهم للوصول والعودة إلى البريميرليج الموسم المقبل.