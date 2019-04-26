رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد هيدرسفيلد تاون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد هيدرسفيلد تاون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الريدز اليوم الجمعة لقاء فريقهم الذي يجمعه بنادي هيدرسفيلد تاون متذيل ترتيب البريميرليج في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة.

وتكمن أهمية المباراة كون ليفربول ينافس على اللقب وتفصله نقطة وحيده عن المتصدر فريق نادي مانشستر سيتي حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد برصيد 88 نقطة ويحتل أبناء جوارديولا المركز الأول برصيد 89 نقطة.

وفي حالة تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على هيدرسفيلد فإنه سيتصدر بصورة مؤقتة بفارق نقطتين حيث سيرفع رصيده إلى النقطة رقم 91 وينتظر هدية من بيرنلي الذي يواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

ويسعى يورجن كلوب في أن يخرج من المباراة فائزاً بدون إصابات خاصةً أنه على وشك لقاء قوي يجمعه بفريق نادي برشلونة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المقابل يدخل هيدرسفيلد تاون المباراة بدون دوافع كون خروج الفريق من الموسم خالي الوفاض بعد إحتلاله المركز الأخير برصيد 14 نقطة وتأكد هبوطه لدوري التشامبيونشيب.

Advertisements

ومن المنتظر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً ويذاع على القنوات التالية :-

Canal + Sport 2 Polska

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Movistar Futbol

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1