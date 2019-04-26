رياضة | كلوب يكشف حقيقة اهتمامه بضم مهاجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف حقيقة اهتمامه بضم مهاجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى اهتمام يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول بالتعاقد مع لورينزو إينسيني مهاجم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الإيطالية أن نابولي على استعداد لبيع إينسيني في الصيف المقبل حال وجود عرض جاد يقترب قيمته المادية من 60 مليون جنيه إسترليني.

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وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الميرور" البريطانية: "لن نوقع مع إنسيني، إنه لاعب جيد للغاية لكن لديه عقد طويل الأجل مع نابولي، لن نحاول ذلك".

وتابع حديثه: "سنحاول تحسين الفريق دائمًا، سنحاول ذلك دائمًا في التدريب، وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للقيام بذلك".

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة والفارق نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي برصيد 89 نقطة.