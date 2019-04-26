رياضة | أبرزهم الصقر والسعيد والحضري.. نجوم الكرة في حفل زفاف علي جبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم الصقر والسعيد والحضري.. نجوم الكرة في حفل زفاف علي جبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل علي جبر مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز بليلة زفافه في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، مساء الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

Advertisements

وحضر حفل زفاف علي جبر، عدد كبير من مسئولي ولاعبي الزمالك وبيراميدز والأندية الأخرى، كان من بينهم الصقر أحمد حسن، وعصام الحضري وعبد الله السعيد.

وكان بيراميدز حقق فوزا ثمينا على الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بهدف دون رد جاء من توقيع علي جبر، ليعتلي الفريق صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة.