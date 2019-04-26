رياضة | رئيس الزمالك: طبعنا 30 ألف تذكرة لمباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: طبعنا 30 ألف تذكرة لمباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف رئيس الزمالك خبرا سارا لجماهير الفريق الأبيض قبل موقعة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، كما تحدث عن واقعة المصور الصحفي مباراة بيراميدز الأخيرة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "بخصوص المصور هو لم يلتزم بمكانه داخل الملعب من الأساس، والمصور عندما أخطأ بعض الأفراد الموجودين في الفريق، قمت بتغريم اللاعبين ١٥٠ ألف جنيه، وتم خصم شهرين من طبيب الفريق، وتم إيقاف ثنائي غرف خلع الملابس ميلا وسعد وتم تحويلهم إلى التحقيق".

وواصل : "حتى وإن قام المصور بعمل أي شيء استفزازي، قمنا بعقاب كل الذي كان لهم صلة بالواقعة، نادي الزمالك يبقى نادي الوطنية وانا اعتذرت للظابط عن ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز".

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وتابع : "أقول لمحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشين انت مدان بأكثر من ٦٠ مليون جنية، ولم نقوم باذاعة أي مباريات للفريق قبل دفع كل المستحقات، ولا تنسى ان الزمالك هو من صنعك وهو من دافع عنك وهو من صنع شخصيتك".

وأردف: "كنت اتخذت قرار بحضور ١٠ آلاف مشجع في مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولكن هناك العديد من الجماهير التي تحدثت معي بشأن تواجدهم في المباراة وانا قمت بطباعة ٣٠ آلاف تذكرة للقاء".

واختتم : "التذاكر سوف يتم توزيعها يوم الجمعة في مقر نادي الزمالك لجماهير القاهرة، ويوم السبت في سموحة لجماهير الإسكندرية".