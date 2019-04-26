رياضة | عاجل.. الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الأبيض وفريق الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم ١ مايو المقبل، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

Advertisements

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور لبرنامج الزمالك اليوم بأنه تواصل مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيل لقاء الإنتاج الحربي بسبب انشغال الفريق بمواجهة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.