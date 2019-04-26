رياضة | خاص.. تكليف خالد بيومي باختيار المدير الفني الجديد للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تكليف خالد بيومي باختيار المدير الفني الجديد للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف الإعلامي خالد بيومي، باختيار المدير الفني للفريق في الموسم الجديد خلفا للمقدوني سيدومير يانوفيسكي.

وكان مجلس الدراويش قرر تعيين الكابتن صبرى المنياوى مديرا للكرة ومحمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدرب مساعد للفريق الأول مع سيدومير يانوفيسكى.

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وسيقوم الجهاز الجديد بقيادة الفريق اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام يوم ٣٠ من الشهر الجارى.

وكان الإسماعيلي تعرض لخسارة ثقيلة أمس الخميس على ملعب بتروسبورت أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري المصري