رياضة | برشلونة يخطط لبيع لاعبه "المشاغب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لبيع لاعبه "المشاغب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بذل مسئولي برشلونة الإسباني محاولات مستميتة من أجل بيع لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في قطع إعارة أردا توارن لباشاك شهير التركي من أجل بيعه الصيف المقبل.

ويلعب توران حاليا في باشاك معارًا من برشلونة لمدة موسمين ونصف، حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم المقبل وهو نفس توقيت نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الجانب الإسباني تحرك بسبب مشاكل توران المستمرة في تركيا وعدم وجود نية من قبل ناديه الحالي في شراء عقده بشكل دائم، حيث تم إيقافه لمدة 16 مباراة بسبب تعديه على حكم كما تورط في قضايا خارج الملعب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة تلقى عرضًا وحيدًا لضم توران من قبل ناديه الأسبق جالطة سراي التركي لكن بمقابل ضعيف خاصة وأن كل الأندية تعلم أن برشلونة لن يقوم بالتجديد له وبالتالي سيحاول بيعه بأي مقابل حتى لا يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

يذكر أن توران إنتقل لبرشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد 2015 في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.