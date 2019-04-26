رياضة | إنهاء سيطرة دي خيا وظهور صخرة هولندية.. أبرز ملامح تشكيلة الأفضل في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنهاء سيطرة دي خيا وظهور صخرة هولندية.. أبرز ملامح تشكيلة الأفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تشكيل الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذين أبلوا بلاءً حسنا مع فريقهم حيث شهدت الإختيارات وجود الكثير من المفاجأت أبرزها غياب الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب وهداف الدوري الموسم الماضي بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الملامح التي شهدتها تشكيلة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إنهاء سيطرة دي خيا

أولى المشاهد التي حملتها تشكيلة الأفضل في البريميرليج وجود الحارس الدولي البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الأمر الذي أنهى السيطرة التي كان يمتلكها دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد والذي ظهر في التشكيلة خلال السنوات الأربعة الماضية بصورة متتالية.

فيرجيل فان دايك صخرة هولندية جديدة

منذ اختيار الهولندي ياب ستام في تشكيلة الأفضل عام 2001 غاب المدافعون الهولنديون عن الظهور في التشكيلة لقرابة الثمانية عشر عاماً قبل أن يتم اختيار المدافع الصلب فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول ليكون خير خلف لخير سلف.

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ثنائية برازيلية غائبة منذ 45 عاماً

وللمرة الأولى منذ تقديم الجائزة موسم 1973 / 1974 يظهر في التشكيلة ثنائي برازيلي وهم الحارس إيديرسون ومتوسط الميدان فيرناندينيو لاعبا مانشستر سيتي.

الظهور الأسكتلندي الأول منذ 9 سنوات

وشهدت تشكيلة الأفضل في إنجلترا العام الجاري ظهور الدولي الأسكتلندي أندري روبيرتسون لاعب ليفربول كأول لاعب إسكتلندي منذ العام 2010 حيث تم إختيار نجم مانشستر يونايتد دارين فليتشر.

بيرناردو سيلفا ثالث برتغالي يدخل التشكيلة المثالية

ويعتبر دخول البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الظهور الثالث للاعب برتغالي بعد رونالدو الذي أختير في القائمة لأربع مناسبات وناني الذي ظهر في مناسبة وحيدة.