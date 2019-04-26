رياضة | عاجل.. صبري المنياوي مديرا للكرة بالإسماعيلي و"جابر" مدربا عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صبري المنياوي مديرا للكرة بالإسماعيلي و"جابر" مدربا عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين الكابتن صبرى المنياوى مديرا للكرة ومحمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدرب مساعد للفريق الأول مع سيدومير يانوفيسكى.

وسيقوم الجهاز الجديد بقيادة الفريق اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام يوم ٣٠ من الشهر الجارى.

Advertisements

وكان الإسماعيلي تعرض لخسارة ثقيلة أمس الخميس على ملعب بتروسبورت أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري المصري