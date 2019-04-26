انت الان تتابع الأهلي يتخطى عقبة المصري ويصعد للمركز الثاني بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
الأهلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد حرس الحدود، في المواجهة المؤجلة من مواجهات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، سجل هدفي الفريق الأحمر، صالح جمعة، وعلي معلول، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 61 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، ونقطة عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
الأهلي بدأ المباراة ضاغطًا، وفي الدقيقة 12 أهدر فرصة هدف محقق، بعدما انفراد جيرالدو، لكنه فشل في السيطرة على الكرة، بعدها بدقيقة رد الفريق البورسعيدي، بهجمة مرتدة سريعة حاول علي لطفي الخروج من مرماه ولعب الكرة بالرأس، لكنها مرت، وأبعدها باسم علي قبل ان تسكن الشباك. وفي الدقيقة 31، نجح الأهلي في تسجيل
الأهلي بدأ المباراة ضاغطًا، وفي الدقيقة 12 أهدر فرصة هدف محقق، بعدما انفراد جيرالدو، لكنه فشل في السيطرة على الكرة، بعدها بدقيقة رد الفريق البورسعيدي، بهجمة مرتدة سريعة حاول علي لطفي الخروج من مرماه ولعب الكرة بالرأس، لكنها مرت، وأبعدها باسم علي قبل ان تسكن الشباك.
وفي الدقيقة 31، نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم، بعد هجمة سريعة، أرسل وليد ازارو تمريرة، إلى صالح جمعة، الذي استقبلها بتسديدة في الشباك، وألغى الحكم هدفا جيرالدو بداعي التسلل، قبل ان يطلق صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
في الشوط الثاني، ظلت السيطرة الأهلاوية، وفي الدقيقة 75، احتسب الحكم ركلة جزاء للمارد الأحمر، بعد عرقلة وليد ازاو، نفذها على معلول بنجاح داخل الشباك، حاول المصري العودة إلى اللقاء، لكن فشلت جميع المحاولات لينتهي بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
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