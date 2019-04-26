انت الان تتابع نجوم الزمالك وبيراميدز يحتفلون بزفاف علي جبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

جانب من زفاف علي جبر

يحتفل علي جبر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب الوطني، بحفل زفافه، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور عدد كبير من نجوم الرياضة وزملائه في نادي بيراميدز، ومسؤلي النادي والمنتخب الوطني ونادي الزمالك فريقه السابق، على رأسهم محمود عبدالمنعم «كهربا» وطارق حامد ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفارس الأبيض المعار لفريق أبولون اليوناني والعديد من نجوم القلعة البيضاء وأعضاء مجلس إدارة النادي.

كان علي جبر قد انتقل من نادي الزمالك إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ذلك الوقت. وقاد علي جبر فريق بيراميدز لتخطي فريق نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء الماضي، والمؤجلة من مباريات الجولة السادسة

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