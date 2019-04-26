الإسماعيلي يعلن تشكيل الجهاز الفني المعاون الجديد

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص

الإسماعيلي - أرشيفية

أعلن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة. ويضم الجهاز كلا من: محمود جابر، مدربا عاما، وعطية صابر، مدربا مساعدا، وصبرى المنياوى، مديرا للكرة، مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى. ?وبعد الخسارة أمام وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، فى مباراة ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، قدم الثنائي، أحمد قناوي، ومحمد محسن أبو جريشة، مدربا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استقالتهما من الجهاز الفني للدراويش.

جاء ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وغياب الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة، بعد الهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز ووادي دجلة، والتعادل مع الجونة والمصري.ويمر فريق الدراويش بحالة من عدم الاستقرار الفني؛ حيث تولى تدريبهم في بداية الموسم الجاري، الجزائري خير الدين مضوي، الذي قاد الفريق في 8

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