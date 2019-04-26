انت الان تتابع مدرب الأهلي: هذا ما نحتاجه لحسم الدوري لصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أشاد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو فريقه خلال مباراة المصري، مساء الخميس، موضحًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا، وعانى فقط من إهدار الفرص التهديفية السهلة التي كانت ستمكنه من تحقيق فوز كبير. وتابع يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة النيل للرياضة: «كنا الأفضل في مباراة بيراميدز، لكننا أهدرنا الفوز بضياع العديد من الفرص السهلة للتهديف، وحالفنا التوفيق أمام المصري في الهدفين الذين سجلهما صالح جمعة وعلي معلول رغم اهدار فرص أخرى محققة».

وأوضح: «لم نشكل ضغطا عاليا على المصري بسبب تحضير الفريق البورسعيدي من نصف ملعبه، وهو ما درسناه جيدًا قبل المباراة، خاصة أن المنافس من الفرق القوية، ويقوده مدرب جيد مثل إيهاب جلال الذي يملك أكثر من أسلوب لعب». واستمر في حديثه: «حققنا ثلاث نقاط صعبة في مرحلة حاسمة، وأعتقد أن الـ7 مباريات

Advertisements