انت الان تتابع عامر حسين يكشف موقف الفرق المصرية في بطولات إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

يأمل عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وضوح ملامح المركز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل التوقف استعدادًا لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بقناة «النيل للرياضة»، إنه لا توجد أي أزمة بشأن تأخر الكشف عن الفرق المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للموسم المقبل، والمنتظر انطلاقها في أغسطس القادم، حيث سيتم طلب استثناء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بهذا الشأن.

وأوضح أن مسابقة الدوري ستتوقف يوم 2 يونيو المقبل، وبعد حسم الأهلي وبيراميدز لتأهلهما للمشاركة الإفريقية في الموسم الجديد، لم يعد يتبقى سوى مقعدا واحدا في الدوري، من المتوقع أن يحسمه الزمالك في الأسابيع القادمة، ولن يتبقى سوى بطل كأس مصر الذي يتمنى معرفته قبل انطلاق مسابقة الكونفدرالية. يذكر أن الاتحاد

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