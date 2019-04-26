انت الان تتابع فان دايك يحذر لاعبي ليفربول من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

فان ديك

حذر الدولي الهولندي فيرجل فان دايك، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، زملاءه من مواجهة الريدز المقبلة الهامة أمام هيديرسفيلد تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام، مساء الجمعة، حيث أكد في تصريحات صحفية له، الخميس، أن فريقه لا يريد أن يفكر في أمور سابقة لأوانها ويسعى لمنح كل فريق حقه. وقال نجم دفاع الريدز : «ستكون رحلة صعبة، نحن لن نبدأ في الاستعداد لننهي الموسم في المركز الثاني، فقط نستعد من أجل المباراة المقبلة ولا شيء آخر».

وأضاف: «بالنسبة لنا لا يهمنا في الوقت الحالي سوى مواجهة هيديرسفيلد، بعد ذلك سنبدأ في التحضير من أجل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال». وأكمل: «هناك طريقة واحدة فقط نرى بها نهاية هذا الموسم، هي تحقيق الفوز في كل المباريات، حتى لو لم نصبح أبطالًا علينا أن نرفع رؤوسنا ونحاول من جديد في

Advertisements