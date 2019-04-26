التعادل السلبي يحسم مواجهة ريال مدريد وخيتافي

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
ريال مدريد وخيتافي
حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ستاد «كولسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، ليرفع الملكي رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني، وبخمسة عشر نقطة عن برشلونة المتصدر. وفي المقابل رفع خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن إشبيلية، صاحب المركز الرابع.
بدأت المباراة بتهديد من ريال مدريد عبر كريم بنزيما، الذي استلم الكرة، داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن، وسيطر الضيوف على الكرة، وواصلوا الضغط على دفاع خيتافي في محاولة للتسجيل، وفي الدقيقة 35 عاد بنزيما وأهدر فرصة هدف محقق، بعدما انفرد بمرمى أصحاب الأرض، وسدد كرة اصطدمت
بدأت المباراة بتهديد من ريال مدريد عبر كريم بنزيما، الذي استلم الكرة، داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن، وسيطر الضيوف على الكرة، وواصلوا الضغط على دفاع خيتافي في محاولة للتسجيل، وفي الدقيقة 35 عاد بنزيما وأهدر فرصة هدف محقق، بعدما انفرد بمرمى أصحاب الأرض، وسدد كرة اصطدمت في الدفاع، وتحولت إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
في بداية الشوط الثاني، دخل الفريقان يبحثان عن تسجيل، هدف التقدم، وسط سيطرة من ريال مدريد، لكن دون خطورة على المرمى، وكاد كروس أن يُسجل هدف التقدم للمرينجي، في الدقيقة 87، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس خيتافي ببراعة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
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