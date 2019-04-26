شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: 30 ألف مشجع بمباراة الزمالك والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تمت طباعة 10 آلاف تذكرة خاصة بحضور مباراة الزمالك والنجم الساحلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد 28 أبريل الجاري.

وأضاف «منصور» أن مجموع التذاكر المخصصة لجماهير نادي الزماك بالمباراة هو 30 ألف تذكرة، وسيتم توزيع 20 ألف تذكرة أخرى في يوم المباراة من خلال منافذ بيع بالإسكندرية أمام ستاد برج العرب وفي منطقة سموحة ومن مقر نادي الزمالك.