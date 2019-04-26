استقالة قناوي وأبوجريشة من جهاز الإسماعيلي

تقدم أحمد قناوي، المدرب العام، ومحمد محسن أبو جريشة، مدرب الفريق، باستقالاتهما من الجهاز الفني الفني للإسماعيلي، وسيبحث مجلس الإدارة مصيرهما في اجتماعه الذي يعقده بعد قليل.

وتدرس إدارة الإسماعيلي، إقالة يانيفسكي، المدير الفني للفريق، ولكن تأتي الأزمة في عدم وجود البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

ويعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، اجتماعا بعد قليل لبحث إصدار عدة قرارات حاسمة في أعقاب الخسارة أمام وادي دجلة.

وواصل الإسماعيلي مسلسل نتائجه السلبية، في الدوري المصري الممتاز، بعدما سقط بثلاثية دون رد أمام وادي دجلة، اليوم الخميس، في استاد بتروسبورت، لحساب الجولة الـ30 من المسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وادي دجلة، بقيادة مديره الفني تاكيس جونياس، إلى 34 نقطة، في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 37 نقطة في المركز السابع.

وبذلك، لم يعرف الدراويش طعم الفوز، في 5 مباريات متتالية بالدوري، بعد الهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز ووادي دجلة، والتعادل مع الجونة والمصري.