شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القدم يعيد «الانضباط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق مساء أمس برئاسة ماجد العريني، وعيسى العيسى نائباً له، وعضوية فيصل الداود، وطلال القحطاني، وعبدالعزيز العريفي، على خلفية الجدل الواسع الذي أحدثته اللجنة السابقة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويملك العريني، بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود 2004، وماجستير في القانون بجامعة ساوثرن ميثوديست الأمريكية 2012، وعمل سابقًا محاميًا، ومستشارًا قانونيًا في مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

ونال نائب رئيس لجنة الانضباط العيسى شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير قانون خاص مدني من جامعة فالبراسيو بأمريكا في 2003، ودكتوراه في القانون الخاص بالمسؤولية والعقود من جامعة لويولا شيكاغو للقانون بأمريكا 2009.