شكرا لقرائتكم خبر عن نواف بن عبدالعزيز يدعم ترشح منصور بن مشعل لرئاسة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» رئيس النادي الأهلي السابق الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، دعمه ومباركته التامة لملف الأمير منصور بن مشعل الذي ينوي الترشح للمنافسة على رئاسة النادي الأهلي لـ4 سنوات قادمة، مشيدا بالخطوة التي أقدم عليها الأمير منصور بن مشعل، ومشددا على دعمه الكامل له في المرحلة القادمة «هذا ما تعودنا عليه في البيت الأهلاوي».

وأضاف الرئيس الأهلاوي السابق بأنه دائما يحرص على أن يكون سندا وعونا للنادي وتقديم كل أوجه الدعم المطلوبة منه، وذلك من أجل رؤية الأهلي يعتلي المنصات ويحقق آمال وطموحات محبيه وعشاقه.

وأشار الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي إلى أن الأهلي في هذه الفترة بحاجة لوقفة صادقة من الجميع، والالتفاف حول النادي، والعمل على تحقيق الإنجازات لهذا الكيان الغالي على الجميع.