شكرا لقرائتكم خبر عن ناظر: «الاحترافية» خلف استقرار الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، سلمت كافة المستحقات المالية للاعبي الفريق الكروي الأول، وبقية الألعاب المختلفة، حتى نهاية شهر مارس الماضي، وتهدف الإدارة الاتحادية لاستقرار النادي من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية في جميع ألعاب النادي. ومن المتوقع أن يدعو مجلس الإدارة لعقد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو القادم، من أجل عرض كافة التقارير المتعلقة بعمل مجلس الإدارة منذ تكليفه بإدارة الأمور في النادي.

من جانب آخر، طالب رئيس النادي المهندس لؤي هشام ناظر جميع الاتحاديين بالالتفاف حول النادي في المرحلة الحالية، التي يحتاج خلالها الفريق الكروي للدعم والمساندة من أجل تحقيق آمال وتطلعات محبي العميد في الموسم الحالي.

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وجدد ناظر ثقته في الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات محليا وقاريا، متمنيا أن يوفق الفريق في تحقيق الفوز على النصر في دور نصف النهائي، والوصول للمباراة الختامية لكأس الملك للموسم الحالي بمشيئة الله، مبينا أن الفريق يسير وفق أجواء عمل احترافية، وهدفنا تحقيق آمال وطموحات الاتحاديين في الموسم الحالي.

وشدد ناظر على أن جماهير العميد هي الوقود الحقيقي للفريق الكروي وثقتي فيها كبيرة بدعم ومؤازرة الفريق في كأسي الملك والدوري والبطولة الآسيوية، وستقود الفريق للانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

من جانب آخر، ينهي المدرب سييرا مخططاته الفنية لمواجهة النصر في دور الأربعة بكأس الملك، بحصة تدريبية خفيفة سيجري خلالها مناورة كروية سيعتمد فيها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.