شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرسم تكتيك «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأ مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، بوضع التكتيك الذي سيواجه فيه الاتحاد مساء (السبت) على استاد الجوهرة ضمن نصف نهائي كأس الملك للأبطال.

وركز فيتوريا، الذي سيستعيد المغربي نور الدين امرابط الذي غاب عن مباراة النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد التي خسرها بـ3 أهداف مقابل هدفين، على معالجة الأخطاء التي حدثت في تلك المباراة، وطالب لاعبيه بعدم الاندفاع، خصوصا في ظل امتلاك الخصم لاعبين يتميزون بالسرعة كفهد المولد وعبدالعزيز البيشي، مع فرض رقابة صارمة على صانع ألعابه كارلوس فيلانويفا. وطالب فيتوريا لاعبيه بالهدوء وعدم الاستعجال والتركيز الكبير لتجاوز المباراة والوصول للنهائي.

وسيدخل العالمي المباراة بصفوف مكتملة باستثناء اللاعب الشاب فهد الجميعة الموقوف بسبب تراكم الكروت، والمهاجم عبدالله آل سالم الذي لا تسمح أنظمة البطولة بمشاركته بعد أن لعب مع الفيحاء بذات البطولة في الأدوار التمهيدية.

وسيفاضل فيتوريا بين عمر هوساوي ووليد عبدالله لإشراك أحدهما أساسيا كبديلين للحارس الأسترالي براد جونز والمدافع برونو أوفيني في حال قرر الزج بامرابط أساسيا.