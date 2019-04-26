شكرا لقرائتكم خبر عن الضلعان لـ«الخليج 365»: عودة القادسية مرهونة بلاعبيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

طالب مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السابق محمد الضلعان، أبناء مدينة الخبر وجماهير القادسية بالوقوف مع الفريق الأول لكرة القدم في مباراتيه أمام الوحدة والحزم ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددا على أهمية الدعم المعنوي للاعبين، خصوصا في الفترة الحالية التي يعيشها الفريق القدساوي، حتى يتحقق الهدف الرئيسي وهو البقاء بين أندية الكبار.

ووصف الضلعان في حديثه لـ«الخليج 365» مباريات الفريق القدساوي المتبقية في الدوري بأنها مباريات كؤوس لا تقبل أنصاف الحلول، مؤكدا أن أي هزيمة للفريق تعني اقترابه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من جميع اللاعبين. وأضاف: الفريق يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وباستطاعتهم صنع الفارق وإخراج الفريق من دائرة الخطر الذي يهدد الفريق في الوقت الحالي، كما أن دور الجهاز الفني هو الأهم من ناحية توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح داخل المستطيل الأخضر.

وشدد الضلعان على أهمية وقفة جميع القدساويين في المرحلة القادمة التي تعتبر من أصعب اللحظات التي يعيشها المشجع القدساوي هذا الموسم. واختتم حديثه: «الجميع يرحل ويبقى الكيان القدساوي»، متمنيا أن يوفق الفريق في مباراتيه أمام الوحدة والحزم.