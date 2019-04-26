شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم في محطة «السكري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يتحدد مساء اليوم (الجمعة) الطرف الأول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيواجه الهلال نظيره التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة السابعة مساء.

يدخل فريق الهلال صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء طامحاً الوصول للنهائي، حيث يحمل لقبه 8 مرات كثالث أكثر الفرق تتويجاً باللقب بعد قطبي الغربية الأهلي (13 لقبا)، والاتحاد (9 ألقاب)، ويستغل الزعيم عاملي الأرض والجمهور ليكونا قوة للفريق لتجاوز فريق التعاون.

وبدأ الهلال مشواره في البطولة بفوز قوي على الدرع في دور الـ64 بنتيجة 9 أهداف نظيفة، وفي دور الـ 32 تجاوز فريق هجر بثلاثية نظيفة، وفي دور الـ16 تجاوز الهلال الفيصلي بصعوبة بنتيجة 3/ 2 بعد أن قلب تأخره إلى فوز، وبذات النتيجة تجاوز الزعيم فريق الاتفاق في دور الثمانية بعد أن خاض الفريقان أشواطا إضافية.

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أما فريق التعاون فإنه قاب قوسين أو أدنى من تكرار حلمه الذي تحقق عام 1990 عندما تأهل لنهائي هذه المسابقة وخسر النهائي أمام النصر بهدفين دون مقابل، ويطمح سكري القصيم لتكرار حلمه رغم قوة مضيفه في لقاء الليلة.

ويدخل «السكري» هذا اللقاء بعد مشوار طويل بدأه بالفوز على فريق العدالة بهدف نظيف، ومن ثم سحق ضيفه فريق النهضة بسداسية نظيفة، وفي دور الـ16 تغلب التعاون على فريق الشباب بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها تجاوز التعاون فريق الوحدة في دور الثمانية.

وينتظر عشاق الكرة السعودية لقاء قويا بين الفريقين سيعكس من خلاله اللاعبون التطور الملحوظ للكرة السعودية، وسينتظر الفائز منهما الطرف الآخر في لقاء الغد الذي سيجمع الأصفرين الاتحاد والنصر على استاد الجوهرة بجدة.