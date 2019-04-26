شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة تميّز الهلال.. 8 آلاف كلم في 29 يوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان يعود الهلال للعب على ملعبه «محيط الرعب» استاد جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم حين يلاقي التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد 29 يوما من آخر لقاء له أمام جماهيره بالرياض، وكان باستاد الملك فهد الدولي، في «ديربي الرياض» الذي خسره أمام النصر في 29 مارس الماضي. لتفرض عليه الجدولة المحلية والعربية والآسيوية، شتاتا ابتعد فيه عن أنظار محبيه لمدة شهر، تنقل خلالها بين عاصمتين خليجيتين (الدوحة، أبو ظبي) والعين، و5 مدن سعودية هي جدة، الرس (مرورا ببريدة والبكيرية) والدمام. قطع خلالها ما يقرب من 8 آلاف كلم (7892 كم) بالتحديد، رحلات جوية وبرية وتنقل بين المدن والملاعب، ضريبة تميّزه في المنافسة على أربع بطولات.

يعود الهلال للعب على ملعبه «محيط الرعب» استاد جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم حين يلاقي التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد 29 يوما من آخر لقاء له أمام جماهيره بالرياض، وكان باستاد الملك فهد الدولي، في «ديربي الرياض» الذي خسره أمام النصر في 29 مارس الماضي. لتفرض عليه الجدولة المحلية والعربية والآسيوية، شتاتا ابتعد فيه عن أنظار محبيه لمدة شهر، تنقل خلالها بين عاصمتين خليجيتين (الدوحة، أبو ظبي) والعين، و5 مدن سعودية هي جدة، الرس (مرورا ببريدة والبكيرية) والدمام. قطع خلالها ما يقرب من 8 آلاف كلم (7892 كم) بالتحديد، رحلات جوية وبرية وتنقل بين المدن والملاعب، ضريبة تميّزه في المنافسة على أربع بطولات.

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