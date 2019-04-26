شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الوحدة للعالمية بيد الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تتجه أنظار الشارع الوحداوي مساء اليوم (الجمعة) إلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وذلك لمتابعة المواجهة الأخيرة في الدوري الممتاز لكرة اليد، والتي ستجمع الوحدة أمام الأهلي عند الساعة الخامسة عصرا، إذ تنتظر الفرسان إنجازات غير مسبوقة في حال تحقيق الفوز تتمثل في ضم بطولة الدوري إلى جانب الكأس، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب، واستضافة بطولة النخبة للأندية السعودية ، ولا يفصل الوحداويين عن هذه الإنجازات سوى الفوز أما الهزيمة فقد تجير بطولة الدوري للمنافسين الخليج أوالنور اللذين يحتلان المركز الثاني بـ12 نقطة والوحدة في المركز الأول بـ13 نقطة والأهلي سادسا بنقطة واحدة.

من جانبه، كشف رئيس النادي حاتم خيمي بأن تحقيق هذه الإنجازات المنتظرة خطط لها بعناية قبل نحو ثلاثة أشهر من خلال تكوين لجنة فنية من أبرز لاعبي الوحدة القدامى في كرة اليد، وهم مشعل القرشي، وأدهم خيمي، ومحمد القرشي، وتم التعاقد مع المدير الفني التونسي عدنان بلحارث، وجلبنا أبرز اللاعبين داخليا وخارجيا، ولا أنسى في هذا الجانب المشرف على اللعبة باسم خياط الذي تكفل بمصاريف اللعبة بشكل كامل.

وأشار خيمي إلى إنه في إطار الدعم المعنوي للفريق في مواجهة الأهلي اليوم تم توفير أكثر من عشر حافلات لنقل الجماهير من كافة أحياء مكة تحت قيادة رئيس الرابطة عاطي الموركي، واتصلت بجميع رؤوساء النادي السابقين، واللاعبين القدامى في كرة اليد والقدم، ووجهة لهم الدعوة لهم الحضور ورصدنا مكافأة ضخمة للاعبين في حالة تحقيق تلك الإنجازات التي سنقدمها هدية إلى رئيس هيئة أعضاء الشرف تركي آل الشيخ، الذي وقف مع النادي منذ بداية الموسم، وفي كافة الألعاب التي استعادت عافيتها، وأصبح الجميع يخشى الوحدة في جميع الألعاب المختلفة التي حققت إنجازات في اليد والطائرة والجودو.

من جهته , قال المشرف العام على اللعبة وعضو مجلس الإدارة باسم خياط بأن لاعبي الوحدة سيسعون لضم الدوري إلى جانب الكأس، عطفا على المجهود الذي بذل من كافة الأطراف من الإدارة لجلب لاعبين على قدر عال من المهارة الفنية والمهنية واللاعبين والجهاز الفني والإداري فكان من المفترض حسم الأمور في الجولتين الأخيرتين، ولكن لم نوفق ولكن اليوم لدينا الفرصة الأخيرة وبتوفيق الله ووقفة جماهيرنا الوفية سنحتفل بالفوز ببطولة الدوري، والتأهل لأول مرة لبطولة كأس العالم للأندية، وهذا بحد ذاته إنجاز ينتظره الوحداويون على أحر من جمر وأنا واثق في دعم الجماهير لنا اليوم واللاعبون لن يخذلوا تلك الجماهير التي سوف تؤازرهم في المواجهة الأخيرة.