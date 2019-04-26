أضوى الدخيل 

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)سعودية من مواليد 1992
3 شهادات بكالوريوس من جامعة هارفارد الأمريكية
في إدارة الأعمال وفي ريادة الأعمال وفي علم النفس أيضا
كابتن طيار وتملك رخصة طيران من السعودية وأمريكا
تعشق القفز المظلي وركوب الدراجات ورياضة الإسكواش
تجيد العزف على العديد من الآلات الموسيقية
عضو في الاتحاد السعودي للإسكواش
ناشطة في قنوات التواصل الاجتماعي
سيدة أعمال سعودية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.