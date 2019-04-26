شكرا لقرائتكم خبر عن أضوى الدخيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) سعودية من مواليد 1992 سعودية من مواليد 1992 3 شهادات بكالوريوس من جامعة هارفارد الأمريكية في إدارة الأعمال وفي ريادة الأعمال وفي علم النفس أيضا كابتن طيار وتملك رخصة طيران من السعودية وأمريكا Advertisements تعشق القفز المظلي وركوب الدراجات ورياضة الإسكواش تجيد العزف على العديد من الآلات الموسيقية عضو في الاتحاد السعودي للإسكواش ناشطة في قنوات التواصل الاجتماعي سيدة أعمال سعودية



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.