شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين المدني بطلة سباق الكارتينج 2002 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) المؤهل العلمي المؤهل العلمي طالبة بداية ممارسة اللعبة عام 2016 البطولات التي شاركت بها: شاركت ببطولة SWS sprint girls 2019، وببطولة الاتحاد السعودي للكارتج، وببطولة Rotax Max Challenge، وسباق الـ Mini Olympics Advertisements الإنجازات: فازت بالمركز الأول ببطولة الـ Mini Olympics مرتين على التوالي وفزات بالـ SWS sprint girls مرتين على التوالي أيضا بالمركز الأول بحلبة الرياض بالسعودية وحصلت على المركز الرابع بـ rotax max challenge وكونت فريقاً بالبحرين لسباقات الكارتنج وخصوصاً الروتكس اسمه DRT يتكون الفريق من 5 أفراد وحقق بطولة البحرين للروتكس 2017-2018 وأيضاً 2014-2015 وفازت ببطولة الاتحاد السعودي للكارتنج برعاية الأمير خالد بن سلطان 2019 بالمركز الأول، وتأهلت للسباق الإسباني للـ SWS نهاية هذا العام. الطموح: التطور في الكارتينج برنامجك اليومي: أذهب إلى النادي 3 مرات في الأسبوع، واتبع حمية تساعدني على بناء قوتي الجسدية.



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