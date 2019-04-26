شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري: رالي داكار سيفتح آفاقاً أكبر للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض( @ abomroan999 أكد بطل رالي حائل في النسختين الآخيرتين عيسى الدوسري أن استضافة المملكة لرالي داكار العالمي يعد حدثاً غير عادياً، مبيناً أنهم كسائقين كانوا يأملون المشاركة في هذا الحدث العالمي، ولكن اليوم وبرؤية حكيمة من ولي العهد الأمير أكد بطل رالي حائل في النسختين الآخيرتين عيسى الدوسري أن استضافة المملكة لرالي داكار العالمي يعد حدثاً غير عادياً، مبيناً أنهم كسائقين كانوا يأملون المشاركة في هذا الحدث العالمي، ولكن اليوم وبرؤية حكيمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بات الحدث متواجداً في المملكة، وتوقع الدوسري ارتفاع عدد المشاركين عن النسخ الأخيرة وذلك بسبب الموقع الجغرافي المميز للمملكة، معتبراً أن المملكة ستحقق المزيد من المكاسب الإقتصادية بعد استضافة هذا الحدث، خاصة وأن الرالي سيجلب العديد من المستثمرين والمشجعين والفرق العالمية. وأشار الدوسري أن الجميع يترقب هذا الحدث بشغف وحماس خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة، الأمر الذي سيساهم في مشاركة العديد من أبطال العالم وسيفتح المجال أمام السعوديين لمنافستهم وتطوير قدراتهم الفنية وجذب الشركات لدعمهم.



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