محمد حماقى يشهد على عقد قران على جبر...

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جدة - عمرو شويل أشعل الفنان الكبير محمد حماقى حفل زفاف على جبر مدافع فريق بيراميدز. وشهد المطرب المصرى على عقد قران مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى. ويحتفل على جبر مدافع فريق بيراميدز، بزفافه فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

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