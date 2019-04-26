شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طبعت 30 ألف تذكرة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه طبع 30 الف تذكرة لمباراة فريقه أمام والنجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "سوف يتم طرح التذاكر ظهر الجمعة وهناك منفذين فى الإسكندرية بداية من يوم السبت".

Advertisements

تابع رئيس نادى الزمالك: "مباراة النجم الساحلى فرصة أخيرة للجماهير المسيئة".