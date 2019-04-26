شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتقدم بمذكرة لوزير الشباب لعزل أحمد شوبير من منصبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تقدم بطلب لهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي المقرر لها 1 مايو المقبل فى الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعزل أحمد شوبير من منصبه.

وطالب رئيس نادى الزمالك رئيس قناة شبكة القنوات المخصصة ورئيس قناة النيل للرياضة بمعاقبة مدحت شلبي على ما قام به فى حق الزمالك فى مباراة بيراميدز الأخيرة.