شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضم محمود جابر وصبرى المنياوى لجهاز فريق الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز المعاون لفريق الدراويش، بضم محمود جابر لمنصب المدرب العام، وتعيين عطية صابر، مدربا مساعدا، وإسناد مهمة إدارة الكرة لصبرى المنياوى. ووفق إعلان الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى فقد قرر المجلس استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى. يذكر أن الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة قد تقدما بإستقالتهما عقب مباراة دجلة ، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

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