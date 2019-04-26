لماذا المكسيكى؟ شاهد أول رد فعل متلف للاسارتى مع الحكام...

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جدة - عمرو شويل صافح لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى حكم مباراة المصرى بعد انتهاء المباراة.

وفاز النادي الأهلي بهدفين نظيفين على المصري فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري المصري والتى استضافها ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

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خوض الأهلى مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد أزارو، يأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

فيما ضم تشكيل المصري كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.