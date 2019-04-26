ختام بطولة «المقاولون» بالنادي المصري دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم النادي المصري اليوم بطولة «المقاولون» لخماسيات كرة القدم في نسختها ال 13، والتي تقام برعاية الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية «المقاولون» في دبي والقنصلية المصرية؛ حيث تقام المباراة النهائية اليوم بين ناشونال بينت، وبالاس للتكيفات.

وأشاد زامل هليل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالبطولة، وقوة المنافسات، وتواجد عدد كبير من الفرق لأول مرة في البطولة التي وصل عددها إلى 16 فريقاً.

وتوجه زامل هليل، بالشكر إلى اللجنة المنظمة، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة المهندس أحمد أبوعجيله، وحكام البطولة المتميزين عيسى علي، وأحمد خميس، والمعلق جمال فرحات، والمنسق العام نضال الكيلاني.

وأكدت أماني المغربي، المدير الإقليمي لبنك مصر للشؤون الخارجية، سعادتها بالمشاركة والتواجد لأول مرة في هذا التجمع السنوي الرائع، ووعدت بالمشاركة باستمرار في بطولة النادي المصري، التي أتمت هذا العام عامها ال13، وهو ما يعني نجاحها الكبير.