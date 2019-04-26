«تايكواندو الشارقة» يشارك في بطولة بلغاريا الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت عبر مطار دبي الدولي بعثة فريق التايكواندو بنادي الشارقة، متوجهة إلى بلغاريا؛ للمشاركة في بطولة بلغاريا المفتوحة للتايكواندو المصنفة دولياً، وتقام فعالياتها بصالة «فيستفال ارينا» بالعاصمة البلغارية، صوفيا.

يقود البعثة عبد الله حاتم المدير الفني، وراشد رمضان إداري الفريق إلى جانب 8 لاعبين يمثلون فئات الناشئين والشباب والرجال، ويتطلع الفريق إلى مواصلة حصد الميداليات الدولية؛ بعد النجاح الكبير الذي حققه في مشاركاته السابقة وآخرها بطولة بلجيكا المفتوحة.

وأوضح المهندس سليمان عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن الاهتمام والدعم الذي تحظى به الألعاب الفردية من مجلس إدارة النادي برئاسة سالم الشامسي، ونائبه محمد جمعة بن هندي، قاد لتحقيق نجاحات مميزة، مبيناً أن الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي تم العمل بها أفرزت لاعبين على مستوى عالٍٍ من الكفاءة؛ حيث حققوا إنجازات للدولة والنادي، وهو ما أهلهم للانضمام للمنتخبات الوطنية.

من جانبه، أشار عبد الله حاتم إلى أن البطولة تعد من أقوى البطولات العالمية، وتستقطب أبطال أوروبا والعالم.