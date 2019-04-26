شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يرفع قيمة جوائز القفال إلى 12 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رفع قيمة جوائز سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للنسخة الحالية من 10 ملايين درهم إلى 12 مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث أن القرار يأتي تقديراً للتجاوب الكبير من قبل النواخذة والملاك للمشاركة في السباق والارتفاع المتزايد في عدد المحامل.

جاء ذلك لدى استقبال سموه وفد اللجنة المنظمة للحدث في مجلس اليخت الفهيدي، بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وإبراهيم سلطان الحداد، إلى جانب هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة.

كما حضر اللقاء حميد عبيد المهيري مدير مكتب قصر سمو نائب حاكم دبي، ومبارك الحميري، وفارس المرزوقي، والنوخذة المخضرم عبيد سعيد الطاير، والذي توج مرتين في سباقات القفال عامي 1992 و2009، والنوخذة الشاب مطر محمد سعيد الطاير.

وكانت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين الذي يقام برعاية سموه وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت إغلاق باب التسجيل في المشاركة بالحدث ووصول عدد المحامل المشاركة في النسخة الحالية إلى 130 سفينة ستبحر في ملحمة القفال المرتقبة، والتي تم إرجاء موعدها بسبب حالة البحر، وينتظر أن يعلن عن البرنامج الزمني الجديد اليوم الجمعة، حسب تأكيدات اللجنة المنظمة.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة للحدث، نيابة عن أسرة الرياضات البحرية في الدولة، خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مكرمته السخية بزيادة ورفع جوائز سباق القفال في نسخته التاسعة والعشرين.

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وفي سياق آخر، افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، معرض «نوادر اللؤلؤ» الأول في حي الفهيدي التاريخي (بيت 20) والذي يقام بالتزامن مع النسخة التاسعة والعشرين لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ويستمر حتى يوم غد السبت.

وتعرف سموه إلى مقتنيات المعرض الذي يعد توثيقاً لتراث الغوص على اللؤلؤ منذ آلاف السنين، ويضم مجموعة نادرة من عجائب اللؤلؤ الطبيعي من جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها ب 100 مليون درهم، حيث تحتوي هده المجموعة على شهادات من مختبرات عالمية غنية بالتفاصيل والمعلومات النادرة في مهنة الغوص التي ارتبطت بحياة أهل الإمارات في الماضي، وكذلك تجارة اللؤلؤ التي كانت تشكل إحدى الركائز الاقتصادية في السابق، وذلك من مصطفى الفردان مشرف ومؤسس المعرض.

وأشاد سموه خلال جولته في المعرض بالمجهود الكبير الذي بذل في جمع وتوثيق تلك الحقب المشرقة من تاريخ الإمارات وحياة الآباء والأجداد، مثمناً جهود مؤسس ومشرف المعرض مصطفى الفردان في الإعداد والتجهيز لهذا المعرض المميز في حي الفهيدي التاريخي ليكون زوار الدولة على اطلاع بهذا الجانب من حياة أهل الإمارات.

كما توقف سموه عند أهم مقتنيات المعرض، والذي عرض نماذج لمقتنيات الماضي عبر التقنيات الحديثة، والتي تشكل مواكبة لمتغيرات العصر، وإبراز التاريخ برؤى حديثة عصرية ومتجددة ترسم إبداع أبنائه والذين استطاعوا بدعم قيادتهم الرشيدة بلوغ الفضاء الفسيح، مستشرقين آفاقاً جديدة، حيث وقع سموه على إحدى الجداريات الجميلة والتي تبرز هذا الدور وتلفت الزوار إلى تلك الحقب.

وحرص مصطفى الفردان مشرف ومؤسس المعرض على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تفضله بافتتاح المعرض، مبيناً أن اهتمام سموه وتفضله بافتتاح المعرض خير تكريم وتأكيد على المكانة التاريخية للؤلؤ والغوص في تاريخ الإمارات.

حضر افتتاح المعرض علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق القفال، وعضو اللجنة المنظمة محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي ومحمد عبدالله الشامسي وذياب الرشيدي قنصل عام سفارة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وظاعن شاهين مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون.