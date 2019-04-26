نادال يبلغ ربع نهائي برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً، الدور ربع النهائي لدورة برشلونة الإسبانية في التنس، بفوزه السهل بنتيجة 6-3 و6-3 على مواطنه المخضرم دافيد فيرر الذي يستعد لوداع الملاعب قريباً.

ويسعى نادال إلى تعويض خيبة أمله جراء خروجه من دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي، بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني في نصف النهائي.