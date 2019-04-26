ختام ناجح لمعسكرات الربيع في «دبي ستارز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأكاديميات الرياضية معسكراتها لفترة الربيع في مجمع «دبي ستارز» الرياضي الواقع في منطقة المزهر 1 بدبي، وأحتضن مجمع «دبي ستارز» الرياضي أنشطة معسكر الربيع المقدمة من العديد من الأكاديميات المعتمدة في دبي؛ ومنها: أكاديميات جيمناستيك تايم؛ وأكاديمية النادي الفرنسي «لي كلوب» في دبي.

واشتملت أنشطة مخيم الربيع في مجمع «دبي ستارز» الرياضي على تدريبات رياضية في رياضات متنوعة؛ مثل: كرة القدم وكرة السلة وتنس الريشة، إضافة إلى ألعاب تعتمد على المهارة وأنشطة ثقافية وفنية؛ لتنمية مهارات الأطفال، وشهد المخيم بمجمع «دبي ستارز» الرياضي مشاركة ما يقارب 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 سنة؛ حيث حظي كل طفل على اهتمام المدربين، وقد استمتعوا بالمرافق الرياضية والترفيهية التي يقدمها مجمع «دبي ستارز» الرياضي.

وتم تصميم المجمع؛ لجذب العديد من محبي ممارسة الرياضة؛ لما يحتويه من إمكانات فهو يحتوي على أربعة ملاعب داخلية مكيفة لمعظم الألعاب الرياضية؛ منها: كرة قدم الصالات وتنس الريشة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة والكريكيت، كما أنه مجهز بغرف تبديل الملابس للاعبين وغرف الاستحمام وغرفة طبية وغرفة مخصصة للحكام وصالة اللياقة البدنية وغرفة لعب للأطفال إضافة إلى ملعب يمكن تخصيصه للسيدات ومواقف للسيارات مغطاة.